Агент Маркова рассказал о состоянии здоровья футболиста

Агент нападающего "Краснодара" Евгения Маркова высказался о новости о том, что его клиент пропустит матч Лиги Чемпионов с "Ренном" из-за сомнительного теста на коронавирус.

"Евгений чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов. Пришел сомнительный тест, его изолировали. Сегодня пересдали тесты, но результатов пока нет", - цитирует агента Sport24.

Также сообщалось, что встречу пропустит Реми Кабелла и наставник команды Мурад Мусаев, который заболел ангиной.

Матч "Ренн" - "Краснодар" состоится завтра, 20 октября, во Франции. Начало - в 22:00 (мск).

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