Агент: "Марковым интересуются многие клубы, в том числе и европейские"

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Агент: "Марковым интересуются многие клубы, в том числе и европейские"

Андрей Талаев, агент форварда "Тосно" Евгения Маркова, высказался о ситуации вокруг своего клиента, который привлёк внимание других клубов.

"Дистанция между интересом и подписанием контракта большая. Сейчас Евгением Марковым интересуются многие клубы, в том числе и европейские. Это неудивительно. Он стал открытием первой части чемпионата. Ничего конкретного пока нет ни с одним из клубов. В принципе, у Евгения есть действующий контракт с "Тосно", где его всё устраивает. Если совсем интересного предложения не будет, то Марков спокойно доиграет сезон в "Тосно". У нас нет задачи любой ценой уйти из команды. Благодаря этому клубу Женя о себе заявил и в него поверили, поэтому бежать оттуда, когда там непростые времена, никто не собирается. Есть интерес и со стороны клубов РФПЛ, в том числе и из первой пятёрки. Всё на поверхности. Интересуются те, кому нужно усилить эту позицию. На данный момент три-четыре клуба проявляют конкретный интерес. Называть их не буду. В любом случае им нужно будет решать вопросы с "Тосно" - сказал агент.

Напомним, что СМИ приписывают интерес к 23-летнему Маркову со стороны "Краснодара" и "Браги". | http://soccernews.ru

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