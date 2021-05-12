Агент Марку Силвы дал комментарий слухам о "Спартаке"

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Карлос Гонсалвеш, агент португальского тренера Марку Силвы, дал свой комментарий информации об интересе "Спартака".

"Единственное, что я могу сказать — это то, что Марку точно рассмотрит предложение от топового российского клуба", — сказал Гонсалвеш.

Напомним, что недавно появились слухи об интересе московского "Спартака" к Марку Силве, последним местом работы которого был "Эвертон".

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