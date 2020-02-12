Агент Марселино прокомментировал интерес со стороны "Милана"

Эудженио Ботас, агент экс-тренера "Валенсии" Марселино Гарсии Тораля, отрицает наличие интереса "Милана" к его клиенту.

"Это нормально, что Марселино хочет тренировать топ-клуб в следующем сезоне. У "Милана" огромная история, поэтому это один из больших клубов.

Комментируя слухи, о том, что Марселино будет возглавлять "Милан", мы можем сказать, что он никогда не общался с Паоло Мальдини и не получал от "Милана" предложений. Поэтому эта неправда", - приводит слова агента GianlucaDiMarzio.com.

Марселино возглавлял "Валенсию" с 2017 по 2019 год. Под его руководством клуб выиграл Кубок Испании.

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