Агент Марселино прокомментировал интерес со стороны "Милана"
Эудженио Ботас, агент экс-тренера "Валенсии" Марселино Гарсии Тораля, отрицает наличие интереса "Милана" к его клиенту.
"Это нормально, что Марселино хочет тренировать топ-клуб в следующем сезоне. У "Милана" огромная история, поэтому это один из больших клубов.
Комментируя слухи, о том, что Марселино будет возглавлять "Милан", мы можем сказать, что он никогда не общался с Паоло Мальдини и не получал от "Милана" предложений. Поэтому эта неправда", - приводит слова агента GianlucaDiMarzio.com.
Марселино возглавлял "Валенсию" с 2017 по 2019 год. Под его руководством клуб выиграл Кубок Испании.
Читайте также: "Милан" нашел замену Пиоли. | http://soccernews.ru
главное
-
С сезона 2020/21 Серию А в Лиге Европы будут представлять только два клуба
-
"Челси" согласовал трансфер хавбека "Аякса"
-
Журналист Егоров рассказал детали контракта "Тинькофф Банка" с РПЛ
-
В контракте Клоппа есть пункт о возможном уходе в Бундеслигу
-
Любителям хорошего досуга: 6 сериалов о футболе, которые стоит посмотреть!
Лента новостей
-
Орлов рассказал, что Кокорин ждет от "Зенита"
-
Слуцкий потроллил Дзюбу, сравнив его с котенком
-
Салах получит вызов в сборную Египта на Олимпиаду-2020
-
Transfermarkt: "Рубин" заключил контракт с Тарасовым
-
Агент Марселино прокомментировал интерес со стороны "Милана"
-
Голкипер "Зенита" перешел в "Ростов"
-
Соболев рассказал о своем переходе в "Спартак"
-
"Реал" возобновил интерес к лидеру "Лацио"
-
Защитник "Локомотива" Мурило высказался о возможности сыграть за сборную России
-
"Барселона" приносит Каталонии более одного миллиарда евро
-
С сезона 2020/21 Серию А в Лиге Европы будут представлять только два клуба
-
Дзюба и Слуцкий потроллили друг друга в инстаграме
-
Сульшер хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" двух полузащитников
-
Роналдо назвал причину ухода из "Интера"
-
1
"Челси" согласовал трансфер хавбека "Аякса"
-
"Милан" нашел замену Пиоли
-
Погба намерен вернуться к матчу против "Манчестер Сити"
-
В Санкт-Петербурге сожгли автомобиль заводящего "Зенита" Макасина
-
2
"Барселона" рассчитывает подписать Лаутаро Мартинеса зимой
-
1
Скаут "Ливерпуля" просматривал игрока на миланском дерби
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15