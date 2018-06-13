Агент: "Мартиаль желает покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Агент: "Мартиаль желает покинуть "Манчестер Юнайтед"Агент вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля Филипп Ламболи высказался по будущему своего клиента.

"Рассмотрев все возможности и варианты, Антони принял решение покинуть "Манчестер Юнайтед". Этому есть много причин, но пока еще слишком рано обсуждать это. Антони скоро объявит о своем решении.

"Манчестер Юнайтед" хотел продлить контракт, и сейчас клуб не хочет, чтобы он уходил. Но мы не смогли согласовать новый контракт в течение нескольких месяцев. Я думаю, что, если "Манчестер Юнайтед", который является самым мощным клубом, не может прийти к соглашению после восьми месяцев переговоров, то это случилось потому, что они действительно не хотят его делать своим ключевым игроком.

Решение связано исключительно с этим. Это решение тщательно продумано. Однако важно помнить, что он находится на контракте у "Манчестер Юнайтед", который и будет говорить последнее слово в этой ситуации. Мы примем любое решение клуба", - цитирует Ламболи Goal.com.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" держит на радаре восемь защитников. | soccernews.ru

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