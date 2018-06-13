Агент: "Мартиаль желает покинуть "Манчестер Юнайтед"
Агент вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля Филипп Ламболи высказался по будущему своего клиента.
"Рассмотрев все возможности и варианты, Антони принял решение покинуть "Манчестер Юнайтед". Этому есть много причин, но пока еще слишком рано обсуждать это. Антони скоро объявит о своем решении.
"Манчестер Юнайтед" хотел продлить контракт, и сейчас клуб не хочет, чтобы он уходил. Но мы не смогли согласовать новый контракт в течение нескольких месяцев. Я думаю, что, если "Манчестер Юнайтед", который является самым мощным клубом, не может прийти к соглашению после восьми месяцев переговоров, то это случилось потому, что они действительно не хотят его делать своим ключевым игроком.
Решение связано исключительно с этим. Это решение тщательно продумано. Однако важно помнить, что он находится на контракте у "Манчестер Юнайтед", который и будет говорить последнее слово в этой ситуации. Мы примем любое решение клуба", - цитирует Ламболи Goal.com.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" держит на радаре восемь защитников. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31