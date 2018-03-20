Агент Мартиаля высказался на тему будущего своего клиента

Теги манчестер юнайтедантони мартиаль

Агент Мартиаля высказался на тему будущего своего клиентаАгент форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля Филипп Ламболи высказался на тему будущего своего клиента.

"Останется ли Мартиаль в "Манчестер Юнайтед"? Мне жаль, но на данный момент я не могу дать конкретный ответ на этот вопрос. Его единственная цель - выиграть кубок Англии и помочь "Манчестер Юнайтед" завершить сезон на втором месте в Премьер-Лиге", - цитирует Ламболи IlBianconero.com.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Янгом. | soccernews.ru

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