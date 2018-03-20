Агент Мартиаля высказался на тему будущего своего клиента

Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля Филипп Ламболи высказался на тему будущего своего клиента.

"Останется ли Мартиаль в "Манчестер Юнайтед"? Мне жаль, но на данный момент я не могу дать конкретный ответ на этот вопрос. Его единственная цель - выиграть кубок Англии и помочь "Манчестер Юнайтед" завершить сезон на втором месте в Премьер-Лиге", - цитирует Ламболи IlBianconero.com.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Янгом. | soccernews.ru