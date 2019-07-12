Агент Мартинеса подтвердил интерес со стороны "Барселоны"

Альберто Яке, агент нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, отреагировал на слухи, сватающие его клиента в "Барселону".

"Разговоры об интересе "Барселоны" правдивы. Нам никто не звонил, но мы знаем, что они внимательно следят за Лаутаро. Мартинес нравится "Барсе", и это правда", - цитирует агента Goal.com.

Ранее сообщалось, что "блауграна" нацелилась на Мартинеса, поскольку капитану команды Лионелю Месси понравилось взаимодействовать с ним в составе сборной Аргентины на Кубке Америки-2019.

Однако купить 21-летнего форварда будет непросто - отступные в его контракте составляют 112 миллионов евро.

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