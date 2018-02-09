Агент Мартинеса подтвердил переход в "Интер"

Роландо Сарате, агент нападающего "Расинга Авельянеды" Лаутаро Мартинеса, подтвердил скорый переход своего клиента в миланский "Интер".

"Всё согласовано для осуществления трансефера в "Интер". Вероятность того, что Лаутаро будет выступать за "нерадзурри" - 99 процентов. Сумма трансфера составит 33 миллиона долларов, "Расинг" получит 25 миллионов" - цитирует агента ESPN.

20-летний Мартинес является воспитанником "Расинга Авельянеды", за основную команду выступает с 2015 года, сыграл 42 матча и забил 16 голов.

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