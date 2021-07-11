Агент Масиаса объяснил, почему игрок отказал "Краснодару" и ЦСКА

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Николас Хичар, агент форварда сборной Мексики Хосе Масиаса, объяснил, почему игрок отказался от переезда в Россию.

"Конкретный интерес от ЦСКА и "Краснодара" к Масиасу был, однако не сложилось. Мы посчитали, что испанский чемпионат будет более благоприятен для футболиста с точки зрения адаптации", - заявил агент.

Напомним, что Масиас на правах аренды перебрался в "Хетафе". Права на игрока принадлежат "Гвадалахаре".

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