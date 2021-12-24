Агент Медины высказался об интересе со стороны "Зенита"
Фото инстаграм Кристиана Медины
Густаво Гецци, агент полузащитника "Бока Хуниорс" Кристиана Медины, отреагировал на новость о возможном переходе своего клиента в питерский "Зенит".
"Не знаю, откуда появилась такая информация. Со мной никто не связывался из "Зенита", - сказал агент.
Медина является воспитанником "Бока Хуниорс", за первую команду сыграл 39 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
На аргентинского хавбека претендует не только "Зенит". Он также интересен "Вильярреалу" и ПСВ.
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|23
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|Патронато Парана
|23
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|22
|Альдосиви
|23
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