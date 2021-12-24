Агент Медины высказался об интересе со стороны "Зенита"

Фото инстаграм Кристиана Медины

Густаво Гецци, агент полузащитника "Бока Хуниорс" Кристиана Медины, отреагировал на новость о возможном переходе своего клиента в питерский "Зенит".

"Не знаю, откуда появилась такая информация. Со мной никто не связывался из "Зенита", - сказал агент.

Медина является воспитанником "Бока Хуниорс", за первую команду сыграл 39 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

На аргентинского хавбека претендует не только "Зенит". Он также интересен "Вильярреалу" и ПСВ.

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