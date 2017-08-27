Агент: "Мельгарехо останется в "Спартаке"

Агент полузащитника московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Аппелеярд высказался о ситуации с возможным уходом Мельгарехо из клуба.

"Мельгарехо может перейти в "Леганес"? Это неправда. Думаю, он останется. Мельгарехо счастлив в "Спартаке". Сейчас у нас нет никаких вариантов, кроме "Спартака", - приводит слова Аппелеярда чемпионат.com.

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