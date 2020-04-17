Агент Мельгарехо отреагировал на слухи об уходе игрока из "Спартака"

Хуан Апллеярд, агент полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо, не подтвердил слухи о решении московского клуба расстаться с его клиентом.

"На данный момент эта информация не соответствует действительности. Никаких новостей по его будущему сейчас нет. Наш приоритет - оставаться в безопасности. Это сейчас важно", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" не планируют продлевать контракт парагвайца, истекающий по окончании этого сезона.

29-летний Мельгарехо выступает за "Спартак" с февраля 2016 года, сыграл 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.

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