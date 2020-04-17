Агент Мельгарехо отреагировал на слухи об уходе игрока из "Спартака"

Теги спартак москвалоренсо мельгарехо

Агент Мельгарехо отреагировал на слухи об уходе игрока из "Спартака"

Хуан Апллеярд, агент полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо, не подтвердил слухи о решении московского клуба расстаться с его клиентом.

"На данный момент эта информация не соответствует действительности. Никаких новостей по его будущему сейчас нет. Наш приоритет - оставаться в безопасности. Это сейчас важно", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" не планируют продлевать контракт парагвайца, истекающий по окончании этого сезона.

29-летний Мельгарехо выступает за "Спартак" с февраля 2016 года, сыграл 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.

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