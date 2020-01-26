Агент Мельгарехо: "Спартак" пока не предложил новый контракт Лоренсо"

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Агент Мельгарехо: "Спартак" пока не предложил новый контракт Лоренсо"

Агент хавбека "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд высказался о будущем своего клиента в стане красно-белых. Об этом сообщает "Чемпионат".

"На данный момент "Спартак" не предложил новый контракт Мельгарехо.

В феврале я встречусь с Цорном, и мы обсудим эту ситуацию. Мельгарехо очень хочет остаться в команде", - заявил Апплеярд.

В текущем розыгрыше 29-летний футболист участвовал в 11 матчах РПЛ, отметившись 1 голом. Контракт парагвайца со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2020 года.

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