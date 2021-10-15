Агент Мендеш: "На мой взгляд, в этом году у "Золотого мяча" есть имя: Криштиану Роналду"

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдузолотой мячжорже мендеш

Агент Мендеш: "На мой взгляд, в этом году у "Золотого мяча" есть имя: Криштиану Роналду" Фото: твиттер Криштиану Роналду

Жорже Мендеш, агент форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, заявил, что "Золотой мяч" должен достаться его клиенту.

"Цифры и статистика, связанные с Роналду, говорят за него. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы он стал обладателем "Золотого мяча". 115 голов, забитые за сборную Португалии, делают его рекордсменом в истории мужского футбола. В этом году он также побил 15-летний рекорд, к которому может добавить статус лучшего бомбардира в истории профессионального футбола.

Все это величайшие достижения, они должны стать решающими в присуждении награды. Роналду продолжает демонстрировать, что является лучшим игроком мира всех времен.

Да, это индивидуальная награда, однако давайте не забывать, что Роналду был лучшим бомбардиром в требовательной Серии А и на последнем чемпионате Европы. Он рекордсмен по забитым голам в Лиге Чемпионов и единственный футболист в мире, выигравший все в трех разных странах - в Англии, Италии и Испании.

И все это в возрасте 36 лет, с абсолютно уникальной стабильностью, целеустремленностью и феноменальной способностью преодолевать трудности. На мой взгляд, в этом году у "Золотого мяча" есть имя: Криштиану Роналду. Для меня он никогда не заслуживал награды так сильно", - приводит слова Мендеша L’Équipe.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

У ЗМ есть не имя, а номер... Любимый номер гелевого... 7-й ЗМ... А-ха-ха-ха..

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