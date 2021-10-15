Агент Мендеш: "На мой взгляд, в этом году у "Золотого мяча" есть имя: Криштиану Роналду"
Фото: твиттер Криштиану Роналду
Жорже Мендеш, агент форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, заявил, что "Золотой мяч" должен достаться его клиенту.
"Цифры и статистика, связанные с Роналду, говорят за него. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы он стал обладателем "Золотого мяча". 115 голов, забитые за сборную Португалии, делают его рекордсменом в истории мужского футбола. В этом году он также побил 15-летний рекорд, к которому может добавить статус лучшего бомбардира в истории профессионального футбола.
Все это величайшие достижения, они должны стать решающими в присуждении награды. Роналду продолжает демонстрировать, что является лучшим игроком мира всех времен.
Да, это индивидуальная награда, однако давайте не забывать, что Роналду был лучшим бомбардиром в требовательной Серии А и на последнем чемпионате Европы. Он рекордсмен по забитым голам в Лиге Чемпионов и единственный футболист в мире, выигравший все в трех разных странах - в Англии, Италии и Испании.
И все это в возрасте 36 лет, с абсолютно уникальной стабильностью, целеустремленностью и феноменальной способностью преодолевать трудности. На мой взгляд, в этом году у "Золотого мяча" есть имя: Криштиану Роналду. Для меня он никогда не заслуживал награды так сильно", - приводит слова Мендеша L’Équipe.
Читайте также: Фергюсон рассказал, кому бы он отдал "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 октября
-
"Фиорентина" хочет арендовать Йовича
-
"Барселона" назвала стоимость Коутиньо
-
Тренер "Динамо" Шварц назвал любимое блюдо русской кухни
-
Стерлинг заявил, что готов покинуть "Манчестер Сити"
-
1
Агент Мендеш: "На мой взгляд, в этом году у "Золотого мяча" есть имя: Криштиану Роналду"
-
"Динамо" предложило новые контракты двум игрокам
-
Фонсека может возглавить "Ньюкасл"
-
Источник: "Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ даже за все золото мира"
-
Ханданович намерен покинуть "Интер"
-
Бартомеу оценил свою работу в "Барселоне"
-
Орлов рассказал о секретном матче "Зенита" против "Уфы"
-
"Барселона" намерена арендовать вингера сборной Испании U18
-
1
Роналду опубликовал фото с призами футболисту месяца в "Манчестер Юнайтед" и АПЛ
-
"Реал" имеет грандиозные планы на следующее лето
-
Жирков сделал заявление о своем будущем
-
Мамаев перенес операцию в Финляндии
-
Тренер "Локомотива" Гисдоль ввел новое правило для футболистов
-
"Барселона" хочет прописать 1 миллиард евро отступных еще одному игроку
-
В "Спартаке" прокомментировали появившуюся информацию о бюджете клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18