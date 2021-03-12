Агент Мендеш начал переговоры о возвращении Роналду в "Реал"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может снова стать игроком мадридского "Реала".
По информации El Chiringuito, агент португальца Жорже Мендеш уже вступил в переговоры с королевским клубом по поводу возвращения своего клиента.
Ранее сообщалось, что "старая синьора" готова продать звёздного форварда за 60 миллионов евро. Возможное расставание обусловлено высокой зарплатой футболиста.
36-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
Не пропустите: Рамос высказался об уходе Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Нагельсманн может возглавить "Барселону"
-
Экс-хавбек ЦСКА Марк Гонсалес перенёс инфаркт
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 11 марта
-
Феерия "Ромы", успехи "Арсенала" и "Тоттенхэма", провал "Шахтера": результаты всех первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
Лапорта утвердил первый летний трансфер
-
Тренер "Динамо" Шварц придумал себе прозвище
-
Агуэро недоволен отношением к себе со стороны Гвардиолы
-
Рамос высказался о вылете "Барселоны" и "Севильи" из Лиги Чемпионов
-
Федун объяснил, почему у болельщиков "Спартака" возникает теория заговора
-
Широков прокомментировал падение России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Как Дзюба выглядел бы в 1972 году (фото)
-
Нагельсманн может возглавить "Барселону"
-
В "Уфе" рассказали о степени серьёзности травмы Урунова
-
"Ювентус" надеется сохранить Драгушина
-
Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка России
-
"Ливерпуль" и "Наполи" поспорят за защитника "Порту"
-
Агент Мендеш начал переговоры о возвращении Роналду в "Реал"
-
Канчельскис назвал лучшего российского нападающего
-
Адриано Галлиани госпитализировали из-за коронавируса
-
Рамос высказался об уходе Роналду из "Реала"
-
"Тоттенхэм" теряет Кейна
-
Экс-хавбек ЦСКА Марк Гонсалес перенёс инфаркт
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
"Некоторые вещи нельзя купить": Рамос исключил свой переход в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14