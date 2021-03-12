Агент Мендеш начал переговоры о возвращении Роналду в "Реал"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может снова стать игроком мадридского "Реала".

По информации El Chiringuito, агент португальца Жорже Мендеш уже вступил в переговоры с королевским клубом по поводу возвращения своего клиента.

Ранее сообщалось, что "старая синьора" готова продать звёздного форварда за 60 миллионов евро. Возможное расставание обусловлено высокой зарплатой футболиста.

36-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

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