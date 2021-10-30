Агент Мендеш посоветовал "Ньюкаслу" нового тренера

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Агент Мендеш посоветовал "Ньюкаслу" нового тренера

Фото твиттер "Фиорентины"

Итальянский наставник Дженнаро Гаттузо может возглавить "Ньюкасл" по рекомендации агента Жорже Мендеша.

По информации Tuttomercatoweb, португалец предложил "сорокам" кандидатуру 43-летнего специалиста. В клубе АПЛ взяли паузу на размышления.

Напомним, что "Ньюкасл" на прошлой неделе уволил Стива Брюса и до сих пор ищет ему замену.

Гаттузо в ходе тренерской карьеры работал в "Сьоне", "Палермо", ОФИ, "Пизе", "Милане" и "Наполи".

Не пропустите: Терри - один из фаворитов на пост тренера "Ньюкасла". | http://soccernews.ru
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