Агент Мендеш посоветовал "Ньюкаслу" нового тренера

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Итальянский наставник Дженнаро Гаттузо может возглавить "Ньюкасл" по рекомендации агента Жорже Мендеша.

По информации Tuttomercatoweb, португалец предложил "сорокам" кандидатуру 43-летнего специалиста. В клубе АПЛ взяли паузу на размышления.

Напомним, что "Ньюкасл" на прошлой неделе уволил Стива Брюса и до сих пор ищет ему замену.

Гаттузо в ходе тренерской карьеры работал в "Сьоне", "Палермо", ОФИ, "Пизе", "Милане" и "Наполи".

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