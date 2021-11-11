Агент Мендеш пытается трудоустроить в "Ливерпуле" 19-летнего полузащитника
Хавбек "Фулхэма" Фабиу Карвалью может в скором времени оказаться в "Ливерпуле", сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, трудоустроить своего клиента в мерсисайдском клубе пытается известный агент Жорже Мендеш.
Ранее португалец предлагал "Реалу" и "Барселоны" подписать 19-летнего футболиста, но те ответили отказом.
Карвалью является воспитанником "Фулхэма", за главную команду сыграл 13 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 250 тысяч евро.
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