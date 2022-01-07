Агент Меркау отреагировал на слухи об интересе "Динамо"
Родриго Вилариньо, агент левого защитника "Сан Лоренцо" Николаса Фернандеса Меркау, опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в московское "Динамо".
"Интерес "Динамо"? Я ни с кем не разговаривал", – сказал агент.
Рыночная стоимость аргентинского фулбека оценивается в 1 миллион евро.
Меркау является воспитанником "Сан Лоренцо", за главную команду он сыграл 23 матча и забил 2 гола.
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