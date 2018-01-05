Агент: "Миланов хочет остаться в ЦСКА, но решение за клубом"

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Агент: "Миланов хочет остаться в ЦСКА, но решение за клубом"

Агент болгарского полузащитника ЦСКА Георги Миланова Мирчо Димитров пока не может сказать о будущем своего клиента в московском клубе. 

"Георги хочет остаться в ЦСКА и я много раз говорил об этом руководству клуба. Но они должны принять решение. Не знаю, останется ли Миланов в ЦСКА. Он хочет продолжать играть на высоком уровне. Увидим, что будет дальше. Мы никуда не спешим. Думаю, что рано или поздно мы придем к какому-нибудь решению", - приводит слова Димитрова Topsport. 

В этом сезоне 25-летний Миланов провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом истекает через полгода.

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