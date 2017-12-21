Агент Миланова: "ЦСКА пока не предлагал нам новый контракт"

Агент болгарского полузащитника ЦСКА Георги Миланова Мирчо Димитров заявил, что армейский не предлагал его клиенту продлить контракт.

"Сейчас Георгий восстанавливается от травмы, но в январе приступит к тренировкам с командой. Если руководство ЦСКА захочет, мы готовы пообщаться на тему продления. Но пока к нам никто не обращался. Согласен с тем, что игровой практики у Миланова практически нет. После ухода Слуцкого Георгий мало играл, еще и две травмы случились. Плюс в новой схеме пропала позиция, на которой он привык выступать. Поэтому даже не знаю, что будет дальше.

Пусть решает главный тренер, нужен ли он команде. Ничего страшного, что контракт заканчивается. Время еще есть", - приводят слова Димитрова российские СМИ.

Контракт хавбека с армейцами истекает летом 2018 года.

В этом сезоне 25-летний Миланов провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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