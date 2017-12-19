Агент: "Милевский может сменить клуб"

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Агент: "Милевский может сменить клуб"Агент Артема Милевского Александр Панков рассказал о будущем футболиста в брестском "Динамо".

По словам представителя украинца, форвардом активно интересуется "Лудогорец".

"Из "Лудогорца" звонили люди, интересовались. Пока ничего конкретного. Артем ждет начала сборов, только "Динамо", только Брест.

Не факт, что Артем не уйдет. Все зависит от предложения, которое должно устроить", – сказал Панков. 

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