Агент: "Милевский ушел из "Динамо" не потому, что начал бухать"
Агент бывшего фррварда "Динамо" (Брест) Артема Милевского Александр Панков заявил, что уход футболиста из клуба не связан с нарушением режима.
"Милевский покинул "Динамо-Брест" по обоюдному согласию. Уходит не только он, но еще и капитан команды, и лучший бомбардир чемпионата. Нарушение спортивного режима? Они втроем сели и начали бухать, да? Все думают, что троих лучших футболистов команды из-за того, что они взяли пошли погуляли и с ними расторгли контракт? Вы же понимаете, нужно смотреть глубже.
Я понимаю, что люди, болельщики, хотят что-то найти, посмаковать что-то такое. Руководство клуба предложило найти компромисс, который бы всех устроил. Нас это устроило – трансферное окно открыто, а Артем в очень хорошей форме. Он был признан лучшим игроком матча с "Шахтером" .
Я считаю, это самый лучший, оптимальный вариант – уходить так. Артем на пике – сыграл 36 игр, более 3000 минут. При этом забил 10 голов и отдал 15 ассистов – думаю, это о чем-то говорит", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|22
|51
|2
|Динамо Минск
|22
|49
|3
|Нафтан
|22
|37
|4
|Гомель
|22
|32
|5
|Шахтер
|22
|32
|6
|Торпедо Жодино
|22
|31
|7
|Неман Гродно
|22
|27
|8
|Минск
|22
|26
|9
|Слуцксахар
|22
|25
|10
|Динамо Брест
|22
|22
|11
|Белшина
|22
|18
|12
|Днепр Могилев
|22
|12