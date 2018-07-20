Агент: "Милевский ушел из "Динамо" не потому, что начал бухать"

Агент бывшего фррварда "Динамо" (Брест) Артема Милевского Александр Панков заявил, что уход футболиста из клуба не связан с нарушением режима.

"Милевский покинул "Динамо-Брест" по обоюдному согласию. Уходит не только он, но еще и капитан команды, и лучший бомбардир чемпионата. Нарушение спортивного режима? Они втроем сели и начали бухать, да? Все думают, что троих лучших футболистов команды из-за того, что они взяли пошли погуляли и с ними расторгли контракт? Вы же понимаете, нужно смотреть глубже.

Я понимаю, что люди, болельщики, хотят что-то найти, посмаковать что-то такое. Руководство клуба предложило найти компромисс, который бы всех устроил. Нас это устроило – трансферное окно открыто, а Артем в очень хорошей форме. Он был признан лучшим игроком матча с "Шахтером" .

Я считаю, это самый лучший, оптимальный вариант – уходить так. Артем на пике – сыграл 36 игр, более 3000 минут. При этом забил 10 голов и отдал 15 ассистов – думаю, это о чем-то говорит", - сказал он.

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