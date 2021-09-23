Агент Милевского рассказал о планах украинца после завершения карьеры
Фото инстаграм Артёма Милевского
Александр Панков, агент экс-нападающего сборной Украины Артёма Милевского, дал комментарий по поводу ухода своего клиента из профессионального футбола.
Скандальный форвард решил завершить карьеру в 36-летнем возрасте после ухода из "Миная".
"Человеку уже 36 лет. Это прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Да, были варианты из Украины и Белоруссии. Но зачем тратить время? Что касается дальнейших планов, то мы сейчас развиваем YouTube-канал "Миля". Плюс у нас есть другие проекты с блогерами", - сказал агент.
Милевский наиболее известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Тосно" и брестское "Динамо". В период с 2006 по 2012 год он провёл 50 матчей за сборную Украины и забил 8 голов.
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