Агент Милитао сделал заявление о возможном переходе игрока в "Реал"

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Агент Милитао сделал заявление о возможном переходе игрока в "Реал"

Агент бразильского защитника "Порту" Милитао Джулиано Бертолуччи заявил, что его клиент не перейдет в мадридский "Реал" в зимнее трансферное окно.

"Нет никаких шансов, что Милитао покинет "Порту" зимой. Но я не исключаю вероятности его перехода в "Реал" летом", - цитирует Бертолуччи AS.

Ранее сообщалось, что "Реал" может заплатить полную сумму отступных за бразильца, которая составляет 50 миллионов евро. При этом, летом она увеличится до 75 миллионов.

21-летний Милитао выступает за "Порту" с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за португальский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса.

Не пропустите: "Реал" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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chinagb.ru

Смотрю в ленту, одни заявления.

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chinagb.ru

Ох уж эти заявители :)

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