Агент Мингелья рассказал, как "Барселона" выбрала Дембеле вместо Мбаппе

Футбольный агент Хуниор Мингелья раскрыл подробности несостоявшегося перехода в "Барселону" форварда Килиана Мбаппе.

"Когда стало известно, что Неймар уходит, президент Бартомеу и тренеры сомневались насчёт того, кем заменить бразильца. Тогда они посчитали, что Дембеле больше подходит команде, чем Мбаппе. Доходило до того, что Килиана вообще называли никем. Мы вели переговоры о трансфере Мбаппе и согласовали сделку за 130 миллионов евро плюс 25 миллионов в качестве бонусов. Сам он зарабатывал бы от 10 до 16 миллионов", - цитирует агента Marca.

В итоге Мбаппе в 2017 году ушёл в ПСЖ суммарно за 180 миллионов евро, в его активе 111 голов и 59 ассистов в 153 матчах.

В то же трансферное окно Дембеле стал игроком "Барселоны". Вместе с бонусами за него заплатили 140 миллионов евро. Вингер забил 25 мячей и сделал 20 результативных передач в 101 игре.

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