Агент Миранчука: "Аталанта" и "Локомотив" обсуждают трансфер игрока"

Агент хавбека "Локомотива" Алексей Миранчука высказался по поводу новостей о том, что футболист может перейти в "Аталанту".



"На данный момент есть только факт того, что футбольные клубы "Аталанта" и "Локомотив" на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера. Только после этого мы с футболистом готовы получить и обсудить предложение "Аталанты" и принять то или иное решение. На сегодня - Лёша игрок "Локомотива" и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски", - цитирует агента "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов заплатить за трансфер игрока 20 миллиона евро.

Миранчук - воспитанник "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провёл 226 матчей, забил 43 гола и сделал 44 ассиста. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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