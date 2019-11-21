Агент Миранчука: "Мне неизвестно о договорённости между "Ювентусом" и "Локомотивом"

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука прокомментировал слухи о том, что московский клуб готов начать переговоры по трансферу футболиста с "Ювентусом". Об этом сообщает "Чемпионат".



"Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает посредником. Насколько я знаю, "Локомотив" никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Мне неизвестно о существовании договорённостей между сторонами", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб договорился о переходе футболиста следующим летом. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне хавбек провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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