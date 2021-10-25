Агент Миранчука назвал причины дефицита игровой практики россиянина в "Аталанте"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал, почему его клиент мало играет в команде из Бергамо.

"Серия А - тяжёлый чемпионат с высочайшей конкуренцией, высокой плотностью игр и большой нагрузкой. Каждый тур не обходится без сюрпризов. Плюс играет роль тоталитаризм и консерватизм опытного тренера Гасперини. У него есть свой взгляд на те или иные вещи - это его право. Мы не можем его осуждать, диктовать ему что-то, давать советы. Гасперини принимает решения.

У Миранчука всё в порядке: терпит, трудится, старается. Понятно, что ему нужно играть, но он всё понимает. Нельзя сказать, что он надломлен. Лёша всё понимает и чувствует. Он чётко осознаёт, что надо терпеть и спокойно работать. Шансы у него ещё будут, на поле он будет выходить. В футболе всё очень быстро меняется. Можно попасть в немилость, можно стать любимчиком. К примеру, Гасперини не выпускал Алексея несколько игр подряд, но дал шанс в последних матчах. Это видение тренера, мы к нему в голову залезть не можем", - сказал агент.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" всего 7 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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