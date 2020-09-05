Агент Миранчука объяснил, почему "Аталанта" не выкупила игрока за сумму отступных

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Агент Миранчука объяснил, почему "Аталанта" не выкупила игрока за сумму отступных

"Аталанта" заплатила "Локомотиву" за трансфер полузащитника Алексея Миранчука 14,5 миллионов евро, хотя в его контракте была опция об отступных в размере 8 миллионов.

Почему итальянскому клубу пришлось выложить сумму почти вдвое больше клаусулы, рассказал агент футболиста Вадим Шпинев.

"Опция выкупа была. Футболист имел право покинуть клуб. Но эта опция нами не рассматривалась из огромного уважения футболиста к родному клубу. Переговоры шли цивилизованно. Многие агенты знали, итальянцы знали, что есть опция. И они не понимали, почему цена такая, когда есть опция.

Но мы постарались всё объяснить, в "Аталанте" нас поняли. Президент клуба отнёсся с пониманием, сказал: "Уважаю такие поступки и понимаю их". После этого мы обсуждали финальную сумму. Трансфер абсолютно прозрачный. Кикнадзе сам общался с президентом "Аталанты", они сами обсуждали все условия", - заявил агент.

Не пропустите: Миранчук заговорил на итальянском языке на презентации в качестве игрока "Аталанты". | http://soccernews.ru
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