Агент Миранчука объяснил, почему сорвался переход в "Дженоа"
Фото инстаграм "Аталанты"
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал, с чем связан срыв трансфера россиянина в "Дженоа".
"Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами "Аталанты" и "Дженоа". Клуб из Генуи был готов арендовать Лёшу с правом выкупа.
Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения – соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока переедешь, привыкнешь и усвоишь новые требования тренера и способности партнёров – аренда уже закончится. К тому же потом Шевченко покинул клуб", - пояснил агент.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро. Сейчас футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия левого бедра.
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