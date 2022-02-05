Агент Миранчука объяснил, почему сорвался переход в "Дженоа"

Фото инстаграм "Аталанты"

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал, с чем связан срыв трансфера россиянина в "Дженоа".

"Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами "Аталанты" и "Дженоа". Клуб из Генуи был готов арендовать Лёшу с правом выкупа.

Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения – соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока переедешь, привыкнешь и усвоишь новые требования тренера и способности партнёров – аренда уже закончится. К тому же потом Шевченко покинул клуб", - пояснил агент.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро. Сейчас футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия левого бедра.

Не пропустите: Агент Миранчука рассказал о срыве перехода игрока в "Лацио". | http://soccernews.ru