Агент Миранчука оценил игру футболиста в матче с "Сампдорией"

Фото инстаграм "Аталанты"

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, поделился впечатлениями после матча 27-го тура Серии А против "Сампдории" (4:0).

Россиянин сыграл впервые с 22 января, вышел на замену в середине второго тайма и записал в свой актив гол + ассист.

"За 32 минуты - голевая передача и породистый гол. На мой взгляд, очень приличный гол. Благодарен тренерскому штабу, что в столь сложный момент, когда все душат российский спорт, тренер не побоялся и выпустил футболиста. Он ответил качественными действиями.

Когда Лёша забил гол - вся команда прибежала его поздравить. Болельщики не кричали гадости и не свистели. Они радовались и ликовали. Даже тренер "Сампдории" стоял и хлопал в ладоши. Наверное, это говорит о какой-то адекватности", - сказал агент.

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