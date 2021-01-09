Агент Миранчука отреагировал на слова Гасперини о поиске позиции для игрока

Вадим Шпинёв, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о положении своего клиента в бергамской команде.

"С Лёшей понятная ситуация. В "Аталанте" очень серьёзная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шёл. Он готов бороться и работать. Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее и в большей степени раскроет свой потенциал. Это абсолютно нормально. Другой чемпионат, другой футбол", - сказал агент.

Ранее наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что у Миранчука нет качеств нападающего, поэтому для него ещё предстоит подобрать подходящую позицию на поле.

В текущем сезоне российский хавбек сыграл 9 матчей и забил 2 гола. Его купили за 14,5 миллиона евро.

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