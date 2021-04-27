Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал о планах своего клиента на ближайшее будущее.
"Алексей хочет заиграть в "Аталанте" и он заиграет. Очень сложно выбить Малиновского из состава? Это жизнь, это работа. Алексей знал, на что шёл. Он борется. Высокая конкуренция, он борется. Духом не падает. Нет пессимизма. Нет гадких настроений.
"Зенит" хочет Миранчука? Ко мне никто не обращался. С "Зенитом" не контактировал. Слышал только из прессы", - цитирует агента "РБ-Спорт".
Прошлой осенью "Аталанта" купила россиянина у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро. С тех пор он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 26 матчах.
Не пропустите: Фигу высказался об адаптации Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Головин заразился коронавирусом
-
В Аргентине опубликовали результаты медкомиссии по расследованию смерти Марадоны
-
Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"
-
Пирло опять оказался на грани увольнения из "Ювентуса"
-
"Реал" - "Челси": чего ждать от матча создателей Суперлиги в полуфинале Лиги Чемпионов?
Лента новостей
-
"Динамо" Киев входит в число претендентов на Буффона
-
Ширер считает Балотелли одним из самых культовых игроков АПЛ
-
Агуэро может перейти в "Интер"
-
Неймар назвал главную цель своей карьеры
-
"Ювентус" предложил Рабьо двум клубам
-
УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2020
-
ЦСКА опубликовал официальное заявление о ситуации внутри клуба
-
Экс-судья Вилков объяснил, откуда у него деньги на несколько квартир и автомобиль Range Rover
-
У сына Кокорина появился собственный бренд одежды
-
Карпин и футболисты "Ростова" вакцинировались от COVID-19
-
СМИ: Головин заразился коронавирусом
-
В Аргентине опубликовали результаты медкомиссии по расследованию смерти Марадоны
-
Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
-
Судья Федотов: "Вилков - упёртый баран. Где оскорбление в слове "жирный", если он жирный?"
-
Почеттино: "Мбаппе спрашивает меня об Англии"
-
1
Роналду пофилософствовал о формуле успеха
-
Флик сделал заявление о грядущем уходе из "Баварии"
-
Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"
-
Пирло опять оказался на грани увольнения из "Ювентуса"
-
Вилков высказался о том, что его называют зенитовским судьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17