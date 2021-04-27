Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе "Зенита"

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Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе "Зенита"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал о планах своего клиента на ближайшее будущее.

"Алексей хочет заиграть в "Аталанте" и он заиграет. Очень сложно выбить Малиновского из состава? Это жизнь, это работа. Алексей знал, на что шёл. Он борется. Высокая конкуренция, он борется. Духом не падает. Нет пессимизма. Нет гадких настроений. 

"Зенит" хочет Миранчука? Ко мне никто не обращался. С "Зенитом" не контактировал. Слышал только из прессы", - цитирует агента "РБ-Спорт".

Прошлой осенью "Аталанта" купила россиянина у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро. С тех пор он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 26 матчах.

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