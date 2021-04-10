Агент Миранчука отреагировал на слухи об уходе россиянина из "Аталанты"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Вадим Шпинев, представитель полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, ответил агенту Деннису Лахтеру, анонсировавшему скорый уход 25-летнего россиянина из клуба.

"Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определённых личностей на этом фоне обострились проблемы с головой. Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство "Аталанты" никогда не высказывало сомнений в трансфере Лёши. Все относятся к нему позитивно и видят положительную динамику. После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба - Лукой (который, по сути, управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой.

Высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в своё время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля. Кроме ревности и гадости, в его высказываниях не будет ничего. Он очень сильно пытался навязываться, но у него не получилось. И совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова - говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов", - сказал Шпинёв.

В сентябре 2020 года "Аталанта" купила Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до конца сезона 2023/24.

Россиянин пока сыграл за новую команду 24 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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