Агент Миранчука подвёл итоги встречи с руководством "Аталанты"

Теги аталантаалексей миранчук

Агент Миранчука подвёл итоги встречи с руководством "Аталанты"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, раскрыл подробности переговоров с руководством итальянского клуба.

Напомним, что стороны провели встречу сегодня утром и обсудили будущее 26-летнего россиянина.

"Сегодня у нас состоялась встреча с руководством "Аталанты". Со стороны клуба на ней присутствовали спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори, исполнительный директор Лука Перкасси. А с нашей стороны я и мой итальянский партнёр Валерио Джуффрида.

На встрече мы обсудили несколько вопросов, в том числе и текущее положение дел Алексея Миранчука. Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство "Аталанты" в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лёшей, довольно его трансфером.

Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесёт "Аталанте" много пользы", - сказал агент.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с бергамцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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