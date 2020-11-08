Агент Миранчука прокомментировал дебютный гол игрока за "Аталанту"

Агент хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука прокомментировал дебютный матч игрока в составе итальянского клуба против "Интера" (1:1).

"Пробил зряче, классно исполнил. Здорово, что все так получилось. Леша - футболист высокого интеллекта. Он никогда не бьет сильно, он исполняет то, что хотел. Так и получилось. Этот гол показывает, что никаких проблем с Гасперини у Леши не было.

Все идет своим чередом, идет рабочий процесс. Хочу поздравить его, маму, брата и всех, кто переживает. Спасибо за это всем", - заявил агент.

Напомним, футболист перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в начале сентября этого года за 14,5 миллиона евро.

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