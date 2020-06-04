Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Фиорентины"

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Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Фиорентины"

Вадим Шпинев, агент полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, отреагировал на новость о желании "Фиорентины" подписать его клиента.

"Мне вам нечего сказать. Я нахожусь дома, на самоизоляции, не читаю ничего. Не могу подтвердить информацию о том, что "Фиорентина" ведёт с нами переговоры. Зачем каждый раз что-то комментировать", - сказал агент.

Тем самым Шпинев опроверг информацию Betting Insider о том, что "Фиорентина" уже контактировала с ним по поводу возможного трансфера.

В текущем сезоне Алексей Миранчук забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах в составе "Локо". Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.

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