Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Краснодара"

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Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Краснодара"

Агент хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука отреагировал на слухи о том, что "Краснодар" заинтересован в его клиенте.

"До конца чемпионата еще четыре матча, и каждый футболист готовится к конкретной игре. Алексей и Антон имеют действующие соглашения.

Прошу людей не читать и не вестись на эти вбросы. В 99% то, что пишут является ложью. Особенно касательно запросов и желаемых зарплат. Телеграм-каналы - это модно, однако официальной информацией обладают только представители игроков и клубов", - заявил агент.

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