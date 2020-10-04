Агент Миранчука прокомментировал состояние здоровья футболиста

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Агент Миранчука прокомментировал состояние здоровья футболиста

Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука рассказал о состоянии здоровья футболиста.

Ранее сообщалось, что в клубе выявлен один случай заражения коронавирусом. Хавбек на данный момент восстанавливается после травмы.

"Коронавирус в "Аталанте"? Леша здоров, у него все хорошо. Как проходит восстановление? Думаю, что во время паузы он приступит к занятиям в общей группе. Мы все этого очень ждем", - цитирует Миранчука "Спорт-Экспресс".

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