Агент Миранчука прокомментировал состояние здоровья футболиста
Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука рассказал о состоянии здоровья футболиста.
Ранее сообщалось, что в клубе выявлен один случай заражения коронавирусом. Хавбек на данный момент восстанавливается после травмы.
"Коронавирус в "Аталанте"? Леша здоров, у него все хорошо. Как проходит восстановление? Думаю, что во время паузы он приступит к занятиям в общей группе. Мы все этого очень ждем", - цитирует Миранчука "Спорт-Экспресс".
Не пропустите: В "Аталанте" Миранчука новый случай заражения коронавирусом| http://soccernews.ru
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