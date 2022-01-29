Агент Миранчука прокомментировал травму игрока

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Агент Миранчука прокомментировал травму игрока

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал о процессе восстановления своего клиента после травмы.

Напомним, что россиянин выбыл из строя на срок от трёх до четырёх недель из-за повреждения подколенного сухожилия левого бедра. 

"Лёша восстанавливается, всё в порядке. Он в расположении команды, тренируется индивидуально. Не всё так страшно. Вероятность участия в матче против "Кальяри"? Не могу ничего прогнозировать. Об этом скажет доктор команды. Лёша проходит индивидуальный курс терапии. Он уже в расположении команды", – сказал агент.

В текущем сезоне Миранчук провёл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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