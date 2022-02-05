Агент Миранчука рассказал, как изменилось отношение Гасперини к россиянину

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Агент Миранчука рассказал, как изменилось отношение Гасперини к россиянину

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, отметил прогресс в отношениях между его клиентом и наставником бергамской команды Джан Пьеро Гасперини.

"Последнее время Миранчук чувствует, что главный тренер стал по-другому к нему относиться. У Гасперини правило - особо не общаться с футболистами, но он начал разговаривать с Лёшей на разные и отвлечённые темы. Тренер начал обращать больше внимания на Алексея. Лёша находится в серьёзном клубе. С каждым днём у него прибавляется уверенность в собственных силах. Это мотивирует не опускать руки, а наоборот, доказывать, что он нужен клубу.

У него нет никаких колебаний. Да, был период, когда Миранчук задумывался об аренде. Сейчас, если бы Лёша упирался, трансфер в "Лацио" можно было бы сделать, но он очень достойно и без всяких разочарований принял нежелание "Аталанты" продавать его. Он не собирается покидать клуб. Алексей настроен на борьбу за стартовый состав, у него всё хорошо", - заявил агент.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро. Сейчас футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия левого бедра.

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