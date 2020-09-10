Агент Миранчука рассказал, на сколько может вырасти трансферная стоимость игрока

Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука рассказал, на сколько может вырасти трансферная цена его клиента после перехода в итальянский клуб.

"Суммы назывались разные, космические - 50-70 млн евро. Это говорила «Аталанта». Это реально и возможно. Не будем забегать вперед, зачем? Деньги - вопрос серьезный", - рассказал агент в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего игрока в итальянский клуб обошелся в 14,5 млн евро.

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