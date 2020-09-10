Агент Миранчука рассказал, на сколько может вырасти трансферная стоимость игрока

Теги аталантаалексей миранчук

Агент Миранчука рассказал, на сколько может вырасти трансферная стоимость игрока

Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука рассказал, на сколько может вырасти трансферная цена его клиента после перехода в итальянский клуб.

"Суммы назывались разные, космические - 50-70 млн евро. Это говорила «Аталанта». Это реально и возможно. Не будем забегать вперед, зачем? Деньги - вопрос серьезный", - рассказал агент в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего игрока в итальянский клуб обошелся в 14,5 млн евро.

А еще: Миранчук рассказал, кто из игроков "Ювентуса" звал его в команду | http://soccernews.ru
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