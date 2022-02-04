Агент Миранчука рассказал о срыве перехода игрока в "Лацио"
Фото: инстаграм Миранчука\Автор неизвестен
Представитель российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев поделился причинами о срыве перехода игрока в "Лацио" в январское трансферное окно.
"Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна. Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа. Как раз в матче "Лацио" и "Аталанты" Алексей травмировал заднюю поверхность бедра. На восстановление уйдет несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени. Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным. Но это не главная причина, по которой переход не состоялся.
Главная причина заключается в том, что "Аталанта" не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане "Аталанта" и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях. Поэтому, если бы "Аталанта" хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В "Лацио" с уважением отнеслись к решению "Аталанты", - приводит слова Шпинева "Чемпионат".
В текущей кампании Миранчук сыграл 16 матчей в Серии А в составе "Аталанты", в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17