Агент Миранчука рассказал о травме игрока
Фото: инстаграм Миранчука\Автор неизвестен
Представитель российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев, рассказал о травме полузащитника, которую он получил в матче против римского "Лацио" (0:0) в рамках 23-го тура Серии А.
Он был заменен на 70-й минуте и уходил с поля, держась за заднюю поверхность бедра.
"Вероятнее всего, у Алексея воспаление задней поверхности бедра. Но пока нет никакой конкретной информации. Нужно ждать результаты обследования, чтобы понять, насколько все серьезно. Неизвестно, на какой срок Алексей выбыл", – сказал агент.
В нынешнем сезоне Серии А Миранчук сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.
Также не пропустите: "Барселона" может подписать Тальяфико из "Аякса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Бензема высказался в защиту Месси
-
Лунев прокомментировал трансфер Азмуна в "Байер"
-
Стал известен шорт-лист "Реала" из молодых талантов
-
Агент Миранчука рассказал о травме игрока
-
"Валенсия" близка к подписанию защитника "Базеля"
-
Президенты "Реала" и "Барселоны" заключили "пакт о ненападении"
-
"Барселона" может подписать Тальяфико из "Аякса"
-
Шварц высказался о Тюкавине
-
Тухель поделился ожиданиями от матча против "Тоттенхэма"
-
Фарке высказался о Томасе Тухеле
-
Гасперини прокомментировал ничью с "Лацио"
-
Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ
-
Рангник рассказал об атмосфере в "Манчестер Юнайтед"
-
Гвардиола прокомментировал слухи о подписании "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса
-
Фарке рассказал о своем игровом стиле
-
Агент Лунева не исключил переезд Азмуна в Леверкузен уже зимой
-
Аллегри не верит в чемпионство "Ювентуса" перед матчем с "Миланом"
-
Шварц поделился мнением о подписании Смолова в "Динамо"
-
Миранчук травмировался в матче против "Лацио"
-
Главные новости дня: 22 января
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17