Агент Миранчука рассказал о травме игрока

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Агент Миранчука рассказал о травме игрока

Фото: инстаграм Миранчука\Автор неизвестен

Представитель российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев, рассказал о травме полузащитника, которую он получил в матче против римского "Лацио" (0:0) в рамках 23-го тура Серии А.

Он был заменен на 70-й минуте и уходил с поля, держась за заднюю поверхность бедра. 

"Вероятнее всего, у Алексея воспаление задней поверхности бедра. Но пока нет никакой конкретной информации. Нужно ждать результаты обследования, чтобы понять, насколько все серьезно. Неизвестно, на какой срок Алексей выбыл", – сказал агент.

В нынешнем сезоне Серии А Миранчук сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

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