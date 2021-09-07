Агент Миранчука высказался о травме Антона
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Представитель хавбека "Локомотива" Антона Миранчука Вадим Шпинев высказался о повреждении футболиста.
"Повреждение, которое привело к данному развитию событий, было получено Антоном ранее. Сейчас оно просто оказалось в запущенном состоянии.
Теперь возможно несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение. О худшем варианте развития событий даже не хочется думать.
Полную информацию о состоянии здоровья Антона и сроках должен сообщать клуб. Это их прерогатива", – сказал Шпинев.
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