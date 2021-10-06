Агент Миранчуков отреагировал на отставку Николича из "Локомотива"

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Агент Миранчуков отреагировал на отставку Николича из "Локомотива" Фото сайт РПЛ

Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков, высказался об отставке Марко Николича с поста тренера "Локомотива".

"Я выражаю Марко только слова благодарности. Это высокоинтеллектуальный, коммуникабельный, принципиальный и мегапрофессиональный человек. Нужно отдать должное - за год Марко стал прекрасно общаться на неродном для себя языке. Зачастую главный тренер такой серьезной команды, как "Локомотив", является достаточно авторитарным человеком с глубоким собственным мнением. Николич же умеет слушать и слышать. У нас было много продолжительных дискуссий на разные темы.

Что еще ценно - у него есть необходимая принципиальность и этическая порядочность. Николичу нереально навязать футболиста, если он не видит в нем нужных качеств. Не так важно, какой агент это делает: российский, иностранный. Если качеств нет, то бесполезно. К примеру, нельзя сказать, что у всех моих клиентов в "Локо" было все гладко и положительно. Однако с ним всегда все можно обсудить. Николич умеет общаться с футболистами, у него хватало времени на личные беседы. Он это очень ценит.

Конечно, Марко умеет работать с молодыми. Такого количества родных и доморощенных игроков, какое сейчас заиграло в "Локо", нет ни в одном клубе РПЛ. Это огромная заслуга тренера. Его уход - пример того, что футбол - это отдельная жизнь. Здесь есть свои устои и правила. Здесь нет ничего вечного. Обсуждать и осуждать деятельность главы "РЖД" и председателя совета директоров - дело власть имущих. Пройдет время, и все все поймут и увидят", - приводит слова Шпинева "Чемпионат".

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