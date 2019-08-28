Агент Миранчуков прокомментировал интерес "Зенита" к своим клиентам

Теги алексей миранчуклокомотив москваантон миранчуктрансферы

Агент Миранчуков прокомментировал интерес "Зенита" к своим клиентам

Агент полузащитников "Локомотива" Антона и Алексея Миранчуков Вадим Шпинёв рассказал, что думает об интересе "Зенита" к его клиентам. Об этом пишет "Спорт день за днем".

"На данный момент первоочередная задача Лёши и Антона – Лига чемпионов и выступление в национальной сборной, куда они вызваны. Вот об этом они думают.

У Миранчуков действующие трудовые договоры. Они исполняют обязанности в родном клубе, где выросли и стали футболистами. Что будет дальше, не знаю. Может, завтра "Барселона" сделает предложение на € 80 млн и парни уедут. А может, "Зенит" сделает предложение. Тогда парням надо будет думать. Пока нет явной конкретики", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предлагали за Алексея около 20 миллионов евро, однако "Локомотив" отклонил это предложение.

У "Зенита" и "Локомотива" после 7-ми туров РПЛ по 14 баллов.

А еще: Семин рассказал, что думает о возможном уходе из команды братьев Миранчуков| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Навас согласовал условия контракта с ПСЖ

СМИ: Навас согласовал условия контракта с ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов