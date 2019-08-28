Агент Миранчуков прокомментировал интерес "Зенита" к своим клиентам

Агент полузащитников "Локомотива" Антона и Алексея Миранчуков Вадим Шпинёв рассказал, что думает об интересе "Зенита" к его клиентам. Об этом пишет "Спорт день за днем".

"На данный момент первоочередная задача Лёши и Антона – Лига чемпионов и выступление в национальной сборной, куда они вызваны. Вот об этом они думают.

У Миранчуков действующие трудовые договоры. Они исполняют обязанности в родном клубе, где выросли и стали футболистами. Что будет дальше, не знаю. Может, завтра "Барселона" сделает предложение на € 80 млн и парни уедут. А может, "Зенит" сделает предложение. Тогда парням надо будет думать. Пока нет явной конкретики", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предлагали за Алексея около 20 миллионов евро, однако "Локомотив" отклонил это предложение.

У "Зенита" и "Локомотива" после 7-ми туров РПЛ по 14 баллов.

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