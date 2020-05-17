Агент Миранчуков высказался о будущем игроков в "Локомотиве"
Вадим Шпинев, агент полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков, поделился мнением о будущем футболистов в московском клубе.
"У Алексея, как и у Антона, действующий контракт с "Локомотивом". Обращался ли клуб по поводу продления контракта? Это внутриусобные дела, которые не надо обсуждать.
У Алексея в планах на будущее играть в футбол, совершенствоваться и двигаться вперед", – приводят слова Шпинева российские СМИ.
Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему Алексею Миранчуку проявляют "Барселона", "Милан" и "Ювентус". В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. На счету Антона Миранчука два забитых мяча и один голевой пас в 12 поединках. Контракты обоих игроков с клубом действуют до лета 2021 года.
Не пропустите: Братьями Миранчуками интересуется не "Барселона", а другой испанский клуб. | http://soccernews.ru
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