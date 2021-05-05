Агент Мирзов высказался о будущем хавбека в "Спартаке"

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Александр Клюев, агент полузащитника "Химок" Резиуана Мирзова, сообщил, что футболист вернется в "Спартак" после окончания срока аренды в подмосковном клубе.

"У нас год контракта со "Спартаком". После окончания арендного соглашения с "Химками" Резиуан вернется в "Спартак". И там уже новый тренер будет определять, нужен ему Мирзов или нет. У "Химок" есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера "Спартака".

Резиуан хочет отыграть две качественные игры за "Химки", хорошо завершить сезон и попасть в сборную. После этого уже будем думать, посмотрим", – приводит слова Клюева "Спорт-Экспресс".

В этом сезоне 27-летний Мирзов провел за "Химки" 19 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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