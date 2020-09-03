Агент Мирзова прокомментировал информацию о переговорах с "Уралом"

Александр Клюев, агент вингера московского "Спартака" Резиуана Мирзова, сделал заявление о будущем своего клиента.

Напомним, что сегодня стало известно о возможном переходе 27-летнего футболиста в "Урал" на правах аренды.

"Интерес от "Урала" есть. Думаю, в ближайшее время мы определимся точно. Сам Резиуан мотивирован и хочет играть. Конечно, ситуация в "Спартаке", где он сыграл несколько минут за шесть игр, его полностью не устраивает. Он хочет играть в футбол, доказать и вернуться на свой уровень", - сказал агент.

В новом сезоне Мирзов всего 1 раз появился в составе "Спартака", проведя на поле 2 минуты.

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